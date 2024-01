Ci chiedete di risolvere guai creati da voi Meloni smonta Schlein

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Scontro totale al Question Time tra il premier Giorgiae il segretario dem. La sfida è stata incentrata anche e soprattutto sulla sanità. «Considero un'implicita attestazione di stima il fatto che chiediate a noi ditutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo». L'ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante il Question Time in Aula alla Camera, rispondendo all'interrogazione della segretaria del Pd, Elly, sulla sanità. «Grazie per fidarvi di questo governo», ha ironizzato la premier. "Quello dei medici "gettonisti" è un problema di cui questo governo si è occupato dall'inizio del suo insediamento", un "fenomeno odioso su cui siamo intervenuti" e che "puntiamo ad azzerare", assicura alla Camera il premier Giorgia ...

Questo sta mettendo sotto grave stress la tenuta del sistema sanitario nazionale". La replica della Meloni: "Chiedete a noi di risolvere i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete ...Non chiederò"perché"non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo ...