Chinaglia | chi era “Long John” | icona della Lazio – VIDEO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Giorgioavrebbe compiuto oggi 77 anni: ecco chi era la leggenda, protagonista del primo scudetto Avrebbe compiuto 77 anni oggi Giorgio, protagonista del primo scudetto dei biancocelesti, vinto nel 1974. Soprannominatonella sua infanzia gallese – dove debutta tra i professionisti allo Swansea – ha chiuso la carriera al New York Cosmos. In seguito era stato anche presidentedal 1983 al 1996.si è spento in Florida nel 2012.

