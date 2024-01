Chiara Nasti in dolce attesa | “Ecco tra quali nomi sono indecisa se sarà una femminuccia!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da sempre al centro delle polemiche per la sua schiettezza e per il modo con cui interagisce con i suoi followers (e i suoi haters soprattutto) negli scorsi giorniha annunciato di essere inper la seconda volta e che quindi presto darà un fratellino o una sorellina al suo primogenito Thiago, avuto dal marito Mattia Zaccagni. Nelle scorse oreha risposto ad alcune domande dei suoi followers, parlando della gravidanza e facendo alcune rivelazioni sul bebè in arrivo. Per prima cosa, laha spiegato di non sapere ancora se si tratta di un maschio o una femmina e che lo scoprirà giovedì: “Non so ancora il sesso, sto per impazzire infatti, lo scopriremo giovedì“, ha risposto a chi le chiedeva quando avrebbe svelato il sesso del nascituro. La futura ...