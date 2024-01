Chiara Ferragni riapre i commenti su Instagram ma lo spazio non è aperto a tutti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Suai fan ie dunque la possibilità di interagire con lei, ma non per... L'articolo proviene da Novella 2000.

Chiara Ferragni è tornata da qualche tempo su Instagram non solo per fugaci apparizioni nelle stories, ma anche con altri post nella speranza di non ... (leggo)

L'ultima sfilata di Schiaparelli a Parigi è stata un vero e proprio viaggio intergalattico, con abiti 3D dai volumi esagerati e impossibili, decorati con pizzi, frange, microchip e bulloni. Uno ...Commenti chiusi sotto i post, il permesso di lasciare messaggi solo alle persone conosciute ed esclusivamente in positivo. Dall'altro lato le indagini delle due procure, Cuneo e Milano ...Per i prodotti "in beneficenza" l'obbligo di comunicazioni all'Autorità garante Niente sconti sulla beneficenza. I cascami giudiziari che hanno travolto Chiara Ferragni (accusata di truffa per il past ...