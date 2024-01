Chiara Ferragni riapre i commenti Instagram ma sono pochissimi | dov’è il suo seguito?

Belen spiazza tutti : “Il mio rapporto non buono con Chiara Ferragni”. L’appello In un momento di grande difficoltà per Chiara Ferragni, indagata oltre che per la vicenda "Balocco" anche per la bambola Trudi, una voce inaspettata ... (milleunadonna)

Chiara Ferragni riattiva i commenti sotto le foto - ma con un “escamotage” : la nuova strategia social Non si placa la bufera su Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale indagata non solo per il pandoro Balocco ma adesso anche per le uova di Pasqua e ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni e il mistero dei pochi commenti su Instagram - la reazione sconvolge Chiara Ferragni è tornata a pubblicare su Instagram da qualche settimana e nelle ultime 24 ore ha deciso di aprire nuovamente la possibilità ai suoi ... (donnapop)

Chiara Ferragni - arriva decreto per regolare beneficenza e influencer : multe fino a 50mila euro Il decreto che punta a imporre più trasparenza sulle campagne di beneficenza legate ad attività commerciali e a mettere ordine sugli influencer ... (teleclubitalia)

Clamoroso “autogol” di Chiara Ferragni : l’ultima mossa social si trasforma in un boomerang Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 I guai non vengono mai da soli e altre pessime notizie bussano alla porta di Chiara Ferragni: dopo il caso del ... (dayitalianews)