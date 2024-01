Chiara Ferragni | dietrofront sui commenti su Instagram | li sblocca dopo aver perso migliaia di follower

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)risulta indagata per truffa aggravata non solo per il pandoro pensato in collaborazione con Balocco, ma anche per le uova di Pasqua e le bambole, prodotte rispettivamente con Dolci Preziosi e Trudi. “Una volta che il procuratore generale presso la Cassazione avrà individuato il pubblico ministero territorialmente competente, chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende”, hanno affermato i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. L’influencer, intanto, è tornata a parlare ai suoi: quotidianamente pubblica scatti e video che la ritraggono per lo più a casa e con i figli Leone e Vittoria. “Vi leggo”, ha scritto l’imprenditrice digitale. Ma ipiù attenti hanno fatto notare, in rete, che ierano ancora disattivati e che, quindi, non potevano ...