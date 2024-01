Chi l' ha visto | stasera in tv | le anticipazioni e i casi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Oggi, mercoledì 24 gennaio, Rai 3 trasmette, a partire dalle 21.20 una nuova puntata di "Chi l'ha?", il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, didi persone scomparse o in difficoltà. L'odierno appuntamento è incentrato in buona parte sul...

Chi l’ha visto? torna in onda mercoledì 24 gennaio come sempre su Rai3. Non si ferma l’incessante lavoro di Federica Sciarelli e della sua ... (dilei)

Per la prima serata in tv, mercoledì 24 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “ Quando Hitler rubò il coniglio rosa ”. Tratto dal romanzo ... (bergamonews)

Gerry Scotti, chi è suo figlio Il talent più visto di Mediaset. Dopo Amici, naturalmente. Gerry non si ferma mai. Lo chiamano quasi tutti per nome, che poi all’anagrafe è Virginio, perchè sembra ...Chi l'ha visto, Sciarelli e la stoccata 'velenosa' alla Rai: "Anche noi voliamo alto" Il programma di Rai 3, in onda ieri, è partito con una settimana di ritardo per far posto a Le Frecce Tricolori, ...Stasera Chi l’ha visto, il programma in onda su Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, tornerà ad accendere i riflettori sulla scomparsa di Giggino Wi Fi, all’anagrafe Luigi Celentano, il 12 febbraio ...