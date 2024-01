Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 24 gennaio 2024 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Questa sera – mercoledì 24– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Lasi apre con il caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi. “Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?”: la mammaragazza si era rivolta così al fidanzato di Andreea, Simone che era in studio in diretta, a sette mesi dalla scomparsagiovane. A “Chi” i tanti dubbi su questo ritrovamento. Come è possibile che il corpo sia rimasto in quel casale senza che nessuno lo abbia? La campionessa di tiro a segno è stata ...