Chi l’ha visto? Anticipazioni e casi di stasera 24 gennaio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Chi? torna in onda mercoledì 24come sempre su Rai3. Non si ferma l’incessante lavoro di Federica Sciarelli e della sua redazione, impegnata con ogni mezzo nel raccogliere testimonianze e talvolta snodare i fili di matasse talvolta insondabili. Quelle di persone che scompaiono nel nulla, a volte di felici ritrovamenti. Tanto, troppo spesso didi femminicidio che lasciano ferite indelebili. Nella nuova puntata si parla proprio del caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 il cui corpo è stato ritrovato appena qualche giorno fa. Chi? torna sul caso di Andreea Rabciuc Lo scorso sabato 202024 intorno alle 14 sono stati ritrovati i resti di una donna in un casolare tra Jesi e Montecarotto, in provincia di ...