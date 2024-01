Chi è Paola Comin | biografia e carriera dello storico addetto stampa di Alberto Sordi

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) e ospite a “La Volta Buona” Ospite a “La Volta Buona” di Caterina Balivo, sul fronte delle informazioni anagrafiche e della vita privata di, c’è un alone di mistero. La sua riservatezza, combinata con il lavoro dietro le quinte, ha permesso a questa figura affascinante di proteggere efficacemente la sua privacy, sfuggendo all’occhio pubblico in maniera inusuale per chi opera nell’ambitospettacolo. Un viaggio lungo una vita: unaal fianco dei grandiha trascorso lunghi anni della suanell’ombra, ma la sua influenza è stata potente. Ha avuto il privilegio di assistere e collaborare con alcune delle più grandi personalitàspettacolo italiano. Nomi come...