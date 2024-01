Chi è Naska | il cantante che ha scritto la sigla del FantaSanremo 2024

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con l’arrivo della settimana più amata dai fan della musica italiana si accendono aspettative e attese non solo riguardo alle canzoni che i 30 Big in gara porteranno sul palco, ma anche per come i protagonisti assoluti della kermesse sanremese decideranno di muoversi e comportarsi sul palco. Re assoluto di questo aspetto del festival è il, gioco in cui gli spettatori “scommettono” i cantanti scelti nella propria squadra provando a fare più punti possibili grazie alle loro prodezze canore e non. Quest’anno la canzone portatrice delè stata scritta damarchigiano che regala al gioco del festival un inno pop-punk. Chi èClasse 1997,è il nome d’arte di Diego Caterbetti, unnato a Civitanova Marche. Amante ...