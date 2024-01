Chi è Georgeta Cruceanu | la madre di Andreea Rabciuc | “Ho fatto un sogno…”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), di origine rumena, è ladi, la ragazza scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 20222 dopo aver partecipato ad una serata con degli amici e il fidanzato. Da quel momentonon si è mai arresa per ritrovare la figlia, nonostante l’ipotesi di una fine tragica fosse sempre più evidente. Dal suo profilo Facebook,non ha mai smesso di lanciare appelli per, rivolgendosi direttamente a lei ma anche a chi era con lei quella sera. Oggi si dice fortemente convinta che la ragazza sia stata uccisa da più persone che hanno trasportato il suo corpo nel casolare. E, effettivamente, sembra che Ladebba confrontarsi proprio con la morte prematura ...

Torna stasera su Rai 3 "Chi l'ha visto", il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli. Dal caso di Andreea Rabciuc a quello di Domenico Manzo, passando per Dora Lagreca, saranno ...«Ho pregato tanto che mia figlia mi mandasse un messaggio dicendo che era da qualche parte, che non poteva tornare da me, ma almeno così avrei saputo che era viva. Adesso non ...La madre di Andreea Rabciuc crede che chi era con lei la sera della scomparsa sappia qualcosa. Il corpo forse era in una legnaia inesplorata poiché pericolante ...