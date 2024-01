Checchino | quelle sei vittorie dal 1748 al 1764

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) C’è tutto l’inverno e la primavera 2024 per raccontare ai giovani storie straordinarie. Se parliamo di uno dei protagonisti della metà del secolo, Francesco Manganelli detto, possiamo dire che è riuscito a vincere sei carriere nell’arco di tempo che va dalal. Cosa quindi non di poco conto. Nato nella nostra città nel 1724, ha avuto come Contrada di riferimento la Torre, dove ha corso varie volte e dove ha vinto ben tre Palii, nel 1752 e poi nel 1762 e. Prima vittoria nell’agosto del 1750 per la Selva. Si può dire che è stato il fantino che sapeva vincere con la pioggia: lo seppe fare il 17 agosto 1752 nella Torre, con il fondamentale aiuto della Pantera che aveva fermato la corsa vincente dell’Aquila, e soprattutto il 2 luglioquando, raccontano le cronache del tempo, i ...