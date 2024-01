Cesena va a 30 km h da 26 anni | il limite di velocità parte di una strategia per la sicurezza che ha dimezzato gli incidenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È stato il primo Comune italiano a introdurre ildei 30 chilometri all’ora in alcune strade. Era il 1998. Da allora le “zone 30” sono costantemente aumentate. Oggi asi estendono per 143 chilometri e interessano oltre mille ettari di superficie che coprono il 38% della popolazione. “Provvedimenti richiesti a furor di popolo – dice il sindaco della città romagnola Enzo Lattuca (Pd) –, a colpi di assemblee e sottoscrizioni. Ancora adesso quando incontro i cittadini rilevo che le loro prime istanze riguardano lastradale: dove abitiamo, mi dicono spesso, le auto corrono troppo veloci”. Eppurenon è mai stata sotto i riflettori. Né ha scatenato l’ira del ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini come è avvenuto a Bologna, città d’origine del vice titolare del dicastero ...