Cerignola | tabaccai rapinati in presenza della figlia | “profonda preoccupazione” Cicolella

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune dicon la dichiarazione di Teresa, assessora comunale alla Sicurezza: Esprimoper la rapina subita lunedì sera dalla tabaccheria Unico. Due giovani impegnati nel loro lavoro quotidiano sono stati vittime di un atto criminale, perpetrato allaloro piccola. Questa drammatica e pericolosa situazione evidenzia il contrasto tra coloro che si dedicano onestamente al lavoro e chi indossa un passamontagna per depredare denaro non guadagnato, suscitando la totale disapprovazioneonesta. L’episodio sottolinea l’urgente necessità di potenziare la sicurezza nella nostra comunità. La recente serie di crimini, tra cui i ...

Il rapinatore intorno alle 20 del 22 gennaio ha fatto irruzione nella rivendita e si è fatto consegnare l'incasso, alcune centinaia di euro, per poi ... (repubblica)

Punta pistola contro tabaccaia...' delle 13:37 ... Lo dichiara l''assessora alla Sicurezza del Comune di Cerignola (Foggia) Teresa Cicolella, commentando la rapina avvenuta ieri sera ai danni di una ...Il rapinatore intorno alle 20 del 22 gennaio ha fatto irruzione nella rivendita e si è fatto consegnare l'incasso, alcune centinaia di euro, per poi fuggire. Una cliente ha chiamato i soccorsi e le fo ...Un uomo con il volto coperto è entrato ieri sera, verso le 20, in una tabaccheria a Cerignola, nel Foggiano, e ha puntato una pistola contro la titolare che in quel momento era nel negozio con la figl ...