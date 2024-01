Cerca di disfarsi di un ovulo di cocaina | arrestato 17enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Massafra hannoin flagranza di reato undel posto, presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia, durante uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacente a Palagiano, hanno ispezionato un’autovettura di grossa cilindrata a bordo della quale un passeggero, poi risultato minorenne, durante il controllo, ha tentato didi un involucro recuperato dai militari, che conteneva sostanza stupefacente del tipo. Di lì la scelta di perquisire l’abitazione del ragazzo dove è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente suddivisa in circa 30 “cipolline, già confezionate per lo spaccio al dettaglio ed un bilancino utilizzato per la ...