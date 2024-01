Cera “Riva un fratello che mi ha lasciato”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le parole di Pierluigi, storico capitano del Cagliari, su Gigi: «L’attaccante italiano più forte di sempre, un amico e un» Parola al capitano: non poteva non rilasciare parole dolcissime ed emozionanti l’ex capitano del Cagliari, Pierluigisu Gigi. L’ex rossoblù ha riuna lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole in ricordo di Gigi, compagno di tante partite e tantissime battaglie con la maglia del Cagliari. «Sono arto a Cagliari nel 1964 e son rimasto sempre lì. E lui con me. È nata un’amicizia che è difficile qualificare. Siamo diventati due fratelli. Ero il suo capitano. Dieci lunghi anni in cui io sono sempre stato il suo capitano. Al di là di queste ...