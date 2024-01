Ceferin | 'La nuova Champions League è qui per restare Mondiale per club? Non ha senso'

Dopo la testimonianza in forma anonima di un direttore di gara di Serie A ancora in attività, durante la trasmissione 'Le Iene', sulle presunte anomalie arbitrali in questo campionato, arriva la ...mentre Federico Chiesa è in dubbio ma al massimo partirà dalla panchina. Titolare in attacco dunque ancora la coppia formata da Yildiz e Vlahovic mentre sarà a disposizione il nuovo acquisto Djalò.Il presidente della UEFA Alexander Ceferin ai microfoni del Daily Telegraph ha parlato delle violazioni al Fair Play Finanziario da parte del Manchester City che nel 2020 rischiò l'esclusione dalla ...