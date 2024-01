Cecilia Rodriguez dallo psicologo | anello sparito | chiarezza sulle nozze

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo non pochi rinvii, ecco che i preparativi per il matrimonio die Ignazio Moser stanno iniziando a prendere forma. La sorella di Belen ha già provato il vestito da sposa che indosserà il giorno delle suecon l'ex concorrente Vip del Grande Fratello. Sui social ha documentato l'esperienza e, sebbene non abbia spoilerato i modelli scelti, ha pensato di rispondere ad alcune domande dei fan. Ha confessato di essersi affidata ad Atelier Emé, il cui team ha creato un abito da sposa su misura per lei. Al momento è alla seconda prova: ha definito tutti i dettagli e ora non rimane altro che capire se ha intenzione di averne due oppure tre abiti. Al matrimonio parteciperanno anche i suoi cagnolini con abitini personalizzati. Ledovrebbero celebrarsi in Toscana in una campagna della Maremma che ...