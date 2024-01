Cecchettin | rettrice Padova sostiene prof che difende Turetta ‘petizione incredibile’

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (Adnkronos) – “E’ una petizione incredibile. Siamo arrivati a un corto circuito per un Paese democratico: tutti hanno diritto alla difesa, compreso Filippo. Mai l’Università potrebbe dire alessore Giovanni Caruso, stimato docente che esercita anche la liberaessione di avvocato, se può o meno tenere la difesa di qualcuno”. Ladell’Università di, Daniela Mapelli, replica così alla petizione – lanciata lo scorso 16 novembre a pochi giorni dall’arresto dello studente – in cui si chiede che l’Ateneo si dissoci dalla scelta ritenuta inopportuna, dai sostenitori dell’iniziativa, che ilessore ordinario di Diritto penale difenda il reo confesso. “Se davvero l’Università diè vicina alle vittime di violenza e vuole ...

“Ho centinaia di mail di studenti e studentesse che mi scrivono per esprimere il loro cordoglio e a tratti la loro rabbia e per chiedere risposte. È ... (ilfattoquotidiano)

'Una mostra per ricordare Giulia ' La direttrice della scuola Jessica Ferreri ricorda che Giulia studiava disegno da un mese. 'E adesso, per ... (247.libero)

La rettrice dell'Università di Padova ... Il prossimo 2 febbraio l'Ateneo conferirà la laurea in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato e compagno di corso Turetta, il ...attraverso la sua rettrice e in numerose forme, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulia Cecchettin, laureanda dell'ateneo, e si è schierata contro la violenza sulle donne. Solo a parole, ...attraverso la sua rettrice e in numerose forme, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulia Cecchettin, laureanda dell'ateneo, e si è schierata contro la violenza sulle donne. Solo a parole, ...