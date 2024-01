C' è tempo fino al 31 gennaio per chiedere i fondi per riqualificare i beni confiscati alle mafie

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 242024 - La Regione Toscana conferma e rafforza il proprio impegno nel sostenere gli enti locali attivi nel contrasto alla criminalità organizzata, mettendo a disposizione nuoviper la riqualificazione deisottratti. La legge di bilancio 2024 ha infatti approvato lo stanziamento per un ulteriore triennio dei contributi regionali per la riqualificazione dei, a favore dei comuni interessati ad acquisire talie restituirlicomunità locali con rinnovate finalità istituzionali o sociali.ra, per il triennio 2022-2024, sono stati concessi a questo scopo contributi per un totale di 3.077.310,00 euro, a sette comuni toscani, per la riqualificazione di otto ...