Cavalieri | che marcia | Ora sogniamo in grande

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Rispetto allo scorso anno, quando si trovarono a dover rincorrere Capitolina per il secondo posto e riuscirono ad effettuare il sorpasso solo nel finale, la situazione sembra indurre maggior fiducia: iUnion hanno attualmente ben dodici punti di vantaggio sulla formazione romana, terza forza del girone 3 di Serie A, e sono quindi padroni del proprio destino. Ma guai ad abbassare la guardia: in chiave-playoff, si prospetta una sfida a distanza con Biella, Cus Torino e Paese e Verona. Ne è convinto il tecnico Alberto Chiesa, che ha così tirato le somme al termine del girone d’andata. Un giro di boa che vede capitan Puglia e soci secondi in campionato con 49 punti, grazie alle dieci vittorie colte in undici gare. Se la "regular season" finisse domani, i "tuttineri" sarebbero qualificati agli spareggi-promozione come miglior seconda, anche senza dover per forza ...