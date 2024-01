Castellammare | Patriarca FI | “Il tentato suicidio del 16enne è una storia dolorosa”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La drammaticadel ragazzo di 16 anni che, cosparso di benzina, ha minacciato di darsi fuoco per le violenze subite dalla madre, lascia sgomenti e impone, in tutti noi, l’obbligo di tenere ancor di più alta l’attenzione sul drammatico fenomeno dei femminicidi”. A dirlo è la deputata Annarita(Fi), componente dell’ufficio di presidenza di Montecitorio e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sulla violenza di genere. “Una donna, una madre picchiata dal proprio marito davanti al figlio – ha aggiunto l’esponente azzurro – è una scena che addolora e che può marchiare per sempre una giovane vita fino a costringerla a tentare un gesto estremo, fortunatamente sventato dall’intervento immediato dei carabinieri”. “Non possiamo tollerare che vicende così tragiche possano ripetersi in futuro. Al giovane ...