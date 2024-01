Castel del Piano | contadino ara il campo e trova una granata da guerra

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Grosseto, 24 gennaio 2024 – Sorprendente scoperta per un agricoltore didel, che durante lavori di dissodamento del proprioha visto emergere un residuato bellico, ovvero unadi fabbricazione italiana a marchio Sipe. L'uomo ha allertato le forze dell'ordine, è stato messo in sicurezza il terreno in attesa dell'intervento degli artificieri dell'Esercito. Stamani personale specializzato proveniente dal 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha rimosso e poi condotto le operazioni di brillamento dell'ordigno in un'area idonea con il supporto dei carabinieri didele del personale sanitario della Croce Rossa. Gli ordigni residuati bellici dei due conflitti mondiali che hanno coinvolto l'Italia, vengono rinvenuti quotidianamente nel territorio ...

La deposizione come testimone del senatore: “Non lo incaricai mai di agire in nome e per conto del Governo. Si propose lui una volta uscito da ... (repubblica)

I resti di Andreea Rabciuc , scomparsa marzo del 2022, sono stati ri trovati in un casolare a Castelplanio di via Monte Adamo, in provincia di Ancona: ... (cultweb)

Sorprendente scoperta per un contadino di Castel del Piano (Grosseto), alle pendici del Monte Amiata. Mentre era intento ad arare un campo ha visto emergere un ordigno bellico, ovvero una granata di ...ancora interdetto per non essere stato invitato da Fratelli d'Italia alla sua festa di Castel Sant'Angelo poco prima di Natale e in pieno scontro con il presidente del Consiglio sul "caso Mes" per il ...A bloccare il violento sono stati gli agenti del commissariato di Castel Volturno intervenuti sul posto poco dopo l'sos lanciato dalla donna. Poliziotti della squadra volante del commissariato di ...