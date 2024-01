Caso Pozzolo | per il perito è presto per trarre conclusioni

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - "Ogni arma e ogni cartuccia generano una dispersione di particelle diversa, che varia a seconda non solo delle caratteristiche tecniche ma anche delle condizioni ambientali. Per questo, in linea generale, si può dire che l'esame dello Stub rileva tracce delle polveri disperse che si depositano su oggetti e persone 'nelle vicinanze' del punto di esplosione. Ma perpiù precise, per esempio sulla reale distanza, è necessario incrociare tutti i dati a disposizione. Ciascun dato da solo non basta a ricostruire l'accaduto: non lo Stub da solo, non le tracce sul famoso tavolo da sole. Io, per esempio, non ho ancora potuto esaminare l'arma, che si trova ancora presso il laboratorio del Ris". Rimane molto cauta Raffaella Sorropago, la super esperta di balistica incaricata dalla Procura di Biella nel complessodello ...