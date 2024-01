Caso Maignan | interviene il Governo | incontro con la FIGC | scattano gli arresti!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Caos, anche ilscende in campo. Pronto l’, si studia il sistema inglese: pronta una rivoluzione. Ilha rotto nuovamente quel velo di omertà che spesso avvolge il mondo del calcio e delle tifoserie. All’interno degli Stadi ci sono dei problemi, evidenti, che vanno contrastati in ogni modo. Il razzismo, senza ombra di dubbio, è uno di questi: l’incapacità, soprattutto da parte delle istituzioni, di porre un freno a questo tema ancora caldo, nonostante il grande chiacchiericcio mediatico di questi anni, rappresenta al tempo stesso un problema ancora più grande. Alla Dacia Arena si è sentito di tutto e ad essere travolta dall’onda d’odio e razzista di una parte dei tifosi dell’Udinese, è stato proprio Mike: le immagini del portiere rossonero, ...

Salgono a 5 i tifosi dell'Udinese identificati dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere del Milan Mike Maignan nel corso della partita tra Udinese e Milan, sabato 20 gennaio. Attraverso le ...Dopo aver scovato il primo tifoso dell’Udinese autore degli insulti razziali nei confronti del portiere del Milan Maignan, arrivano altre 4 identificazioni ... così come già successo per il primo caso ...Insulti razzisti a Maignan: Daspo per altri quattro tifosi dell’Udinese. – Continua senza sosta il lavoro degli organi competenti riguardo il caso insulti razzisti a Maignan. Riavvolgendo il nastro, ...