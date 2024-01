Caso Ferragni | Preziosi | “Brand venduto Estranei alla vicenda giudiziaria” VIDEO

Lui si difende e dice ‘Non sono stato io, è stata la Ferragni!'”. Sul tema della politica si parla anche di Elly Schlein: “Sta passando un periodo non bello. Ma chi dopo di lei Solo la Madonna di ...Sono quindi stati portati all’attenzione anche gli altri due casi, ossia quello delle uova di cioccolato e quello della bambola, chiamata in realtà “Mascotte Chiara Ferragni”, prodotta in ...conclude la stessa bozza. Il caso di Chiara Ferragni è sicuramente servito da monito, in questo caso. Infatti, la stessa premier Giorgia Meloni, poco più di un mese fa, aveva dichiarato: “Ci sono ...