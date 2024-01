Caso Alessia Pifferi | indagate le due psicologhe del carcere e l’avvocata della donna | “La mamma di Diana è stata manipolata”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Svolta suldi, laaccusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti (nel luglio 2022) la figliadi 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. Adesso sonoper favoreggiamento e falso ideologico le duedeldi San Vittore che hanno redatto una relazione, effettuando un test sul quoziente intellettivo, su. Le due professioniste sono state perquisite stamattina (mercoledì 24 gennaio) dalla polizia penitenziaria. Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato proprio quella relazione basata sui colloqui con le: avrebbero fornito alla“una tesi alternativa difensiva”, un possibile vizio di ...

Alessia Pifferi è a processo per omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per 6 giorni.Un’indagine per favoreggiamento e falso ideologico per le due psicologhe del carcere di San Vittore che avevano redatto una relazione su Alessia Pifferi, la donna a processo per omicidio ...Falso ideologico e favoreggiamento le accuse, oggi sono state perquisite: avrebbero fornito alla 37enne una tesi difensiva alternativa, un possibile vizio di mente ...