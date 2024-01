Casellati | sul premierato nessuna buona volontà dalle opposizioni

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "La Costituzione per sè si deve scrivere tutti assieme, ma non c'è stata. Dal confronto noi abbiamo tratto le criticità da voi rappresentate e abbiamo detto 'siamo aperti al dialogo', ma non rinunciamo all'elezione diretta". L'ha detto la ministra delle Riforme, Elisabettanella sua replica sul, rivolgendosi alle, durante la discussione generale sulla riforma in corso nella commissione Affari costituzionali del Senato. E ha ricordato: "L'idea originaria è quella che sta scritta nel nostro programma elettorale e cioè l'elezione diretta del presidente della Repubblica. Quindi respingo con forza il fatto che non ci sia stato ascolto e confronto. Invece proprio l'attività di ascolto ha portato a questo risultato".