Cascina | un bando per contributi in ambito sportivo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)24 gennaio 2024- Il Comune intende sostenere, anche per il 2024, l’attività dei soggetti organizzatori di iniziative tese a potenziare l’offerta sportiva in favore della collettività. Per questo ha stanziato risorse per 15.000 euro sul bilancio 2024, riservandosi la facoltà di incrementare la dotazione economica dedicata all’intervento, tenendo conto delle domande pervenute e delle disponibilità economiche. “Questo– sottolinea l’assessora allo sport Francesca Mori – ha lo scopo di incentivare le iniziative di promozione sportiva che possano stimolare uno stile di vita sano e rappresentare l’offerta sportiva presente sul nostro territorio attraverso momenti di condivisione. La nostra amministrazione crede che lo sport sia un importante momento di crescita individuale, di formazione e di inclusione. Invitiamo pertanto le associazioni e gli ...

Il Comune di Cascina intende sostenere, anche per il 2024, l’attività dei soggetti organizzatori di iniziative tese a potenziare l’offerta sportiva in favore della collettività. Per questo ha stanziat ...Cascina don Guanella si conferma un esempio nazionale. La realtà di Valmadrera è stata premiata ieri a Roma all'interno del bando di Confagricoltura "Coltiviamo agricoltura sociale" per il progetto ...i programmi e i progetti del Comune di Cascina. Le istanze di partecipazione al bando dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 24 del 15 aprile 2024, con una delle seguenti modalità: ...