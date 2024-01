Casciavola Volley | Giovedì 25 gennaio il tanto atteso derby di Cascina

Torna in campo la serie C ed il calendario regala alla PediaTuss Casciavola un'altra sfida d'alta quota contro il Delfino Pescia (247.libero)

Casciavola (Pisa), 24 gennaio 2024 - È il giorno del derby di Cascina, il Pala Pediatrica giovedì 25 alle 21 spalanca le sue porte alla sfida più attesa, quella che vede di fronte la PediaTuss ...SERIE C. Una vittoria bella e importante che arriva al termine di una settimana non semplice per la PediaTuss, ma anche una vittoria che lascia un pizzico di amaro in bocca perché avanti 2-0, ...Livorno 20 gennaio 2024 – Volley Livorno affronta l’ostica trasferta sul campo del Donoratico Volley Dopo il successo di settimana scorsa nello scontro diretto con la Pallavolo Casciavola, il Volley ...