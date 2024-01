Carta acquisti dedicata a te | prorogati i termini per l’attivazione della social card | ecco la nuova scadenza

Il pagamento va eseguito esclusivamente con metodi tracciabili: bonifico o carta di debito/credito. Possono beneficiare della detrazione i soggetti che acquistano mobili ed elettrodomestici nuovi nel ...In un periodo in cui molte famiglie italiane affrontano sfide economiche, il governo ha introdotto la "Carta Spesa Solidale" come un sostegno concreto per ...Quali sono le novità della Carta Cultura 2023 per giovani 18enni: cosa prevedono nuove regole in vigore e tempi per richiederla ...