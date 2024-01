Caro Mazzarri | è tempo di cambiare

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il-bis ha qualcosa che non va: in cosa l’allenatore del Napoli dovrà obbligatoriamenterotta. Va ammesso senza paura di sembrare incoerenti: la versione 2.0 di Walterè sicuramente meno peggio delle aspettative iniziali. Un allenatore che sta provando a metterci del suo, sperimentando accorgimenti (l’ultimo è di ieri, con Politano centrale per bloccare Çalhano?lu) e staccandosi dall’idea di fare copia e incolla con il Napoli di Spalletti. Ha riportato il Napoli verso la difesa a 3 o 5, a seconda delle fasi di possesso, catapultandolo nel passato, con la speranza di dargli un nuovo futuro. C’è però un aspetto che demolisce la sua nuova versione, uno di quelli che non è riuscito ad aggiornare, restituendo al Napoli anche un aspetto troppo provinciale che si sperava fosse sepolto.-bis, ...