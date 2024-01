Carcinoma uroteliale | nuovi dati confermano terapia mantenimento con avelumab

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) –real-world, cioè dalla pratica clinica, rafforzano ulteriormente il regime terapeutico che prevede una chemiodi prima linea a base di platino, seguita da una fase diconcome standard di cura per i pazienti eleggibili affetti dalocalmente avanzato o metastatico, che non sono anin progressione dopo la chemiodi prima linea. Lo anticipa Merck, in occasione del Simposio annuale sui tumori genitourinari della American Society of Clinical Oncology (Asco), in programma a San Francisco dal 25 al 27 gennaio. I– spiega una nota – includono studi real-world che, come nello studio clinico ‘Javelin ...