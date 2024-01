Caputo non si allena Baldanzi e Berisha di nuovo in gruppo A parte Kovalenko

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ha già parlato con i gol e oggi lo farà a parole. Szymon Zurkowski sarà infatti presentato alle 13.15 nella sala stampa dello stadio ’Carlo Castellani Computer Gross Arena’ e avrà molto da raccontare, anche se a Empoli il centrocampista è già di casa ed è stato decisivo fin da subito sopratutto nell’ultima uscita contro il Monza quando è riuscito a insaccare tre gol con cui ha affondato gli avversari. Oggi racconterà ancora le sue emozioni, la gioia di essere tornato e la sua capacità di essere così determinante per il club azzurro. Dopo questa impresa, a maggior ragione, per sabato prossimo a Torino contro la Juventus, è da considerarsi un inamovibile nella formazione di Davide Nicola. Intanto nella seduta di ieri pomeriggio sono tornati inTommaso. Ancora ainvece ...

Ancora a parte invece Kovalenko e non si è proprio allenato Ciccio Caputo, sempre alle prese con un problema alla caviglia. Visto l'ottimo debutto dei neoacquisti, non è escluso che possa partire ...