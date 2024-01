Capezzone | gli stupri sugli ostaggi israeliani non indignano la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo lunghe stagioni di dibattito sul patriarcato, dopo fiumi di inchiostro e decine di ore di trasmissione sul corpo delle donne, chissà se troverà spazio adeguato la notizia letteralmente orrenda diffusa da Aviva Siegel, la donna israeliana catturata il 7 ottobre da Hamas e rilasciata nel corso del cessate il fuoco di fine novembre, che ieri insieme alla figlia Shir ha reso testimonianza alla Knesset. Senza girarci intorno, la Siegel è andata subito al punto: «Nei tunnel non solo le ragazze, ma anche i ragazzi prigionieri di Ha mas vengono violentati». Non si tratta di episodi, ma di un «regular sexual abuse»: i carcerieri hanno dunque trasformato gliin oggetti sessuali. In sostanza, l'arma disumana dello strupro non è stata solo usata il 7 ottobre o nelle fasi iniziali di questa atroce vicenda, ma è diventato un ordinario passatempo per i carcerieri. ...