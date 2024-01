Capello | «Rido quando sento che Ancelotti è solo un gestore di star | chi lo dice non capisce niente di calcio»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Scusate, mi viene proprio da ridere…“. E infatti Fabioride. Ride mentre il giornalista di Marca gli chiede di Carloe del luogo comune che lo riguarda: è un bravodello spogliatoio. “Chicosì non. Questa è la cosa più difficile, di tutte: gestire lo spogliatoio, i giocatori, le stelle… Più stelle hai, più è difficile. E Carlo di stelle ne ha tante. Perché lì tutti vogliono essere LA, non una delle. Hahaha, èun…”. E ride ancora. Poi, più seriamente: “Carlo è il numero 1 al mondo. Ha vinto ovunque abbia lavorato. È molto difficile vincere tanto quanto ha vinto Carlo. Va in Germania e vince, va in Inghilterra e vince, in Italia va e non è che vince, è ...

Della Supercoppa in Arabia e della favorita per il primo trofeo stagionale ha parlato l'ex tecnico Fabio Capello ...Inter, le parole di Fabio Capello sulla Supercoppa Italiana: «I record sono fatti per essere battuti e di certo non guferò Simone in Arabia» Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha ...E a Monza non mi è sembrato così in calo eh (ride ndr)".