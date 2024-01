Cancro seno | esperti | “In Italia candidabili ai test genomici 13mila donne”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) – Insono circalecon tumore delche ogni anno potrebbero usufruire dei. Sono degli esami di profilazione genica ormai fondamentali per la selezione delle cure nei casi di carcinoma precoce Hr+/Her2 negativo a rischio intermedio di recidiva o metastasi. È quanto sostengono gliriuniti oggi a Roma per il convegno nazionale ?Next perspectives. Dalla costellazione dei sistemi sanitari regionali ad un nuovo scenario di applicazione deiin?. L?evento vede la partecipazione di oltre 100 specialisti ed è promosso, tra gli altri, anche da Foce (ConFederazione degli oncologi, cardiologi e ematologi). ?Il tumore della mammella ...