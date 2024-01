Cancellati “gli italiani che chiedono lo stop all’invio di armi a Kiev” | tutte le modifiche del governo che hanno svuotato l’odg della Lega

Il principe William ha fatto visita oggi alla moglie Kate , il cui decorso post-operatorio in ospedale «sta andando bene». Questo non basta a ... (corriere)

“Noi donne lasciate sole” - centinaia di consultori cancellati in tutta Italia per i tagli al welfare

In alcuni casi vengono accorpati, in altri chiusi per lavori ma non vengono più riaperti. Molti risultano ancora attivi, ma sono stati privati di ... (repubblica)