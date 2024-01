Camera | in Giunta regolamento tensione maggioranza-opposizione | rischio lavoro comune**

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen (Adnkronos) – Non si riuniva da due mesi laper ildella Camera e, appena ripresi i lavori dopo il lungo stop, il cammino della riforma delle regole interne a Montecitorio si è subito inceppato. In particolare, rischia uno stop il metodo dicomune individuato e messo in atto negli ultimi mesi nell’organismo presieduto dallo stesso Lorenzo Fontana, il presidente della Camera. “Ildel Comitato ristretto sul testo base si è interrotto”, spiega la deputata di Avs Francesca Ghirra. Al centro della discussione di oggi un botta e risposta trasulle conclusioni dei relatori Federico Fornaro (Pd) e Igor Iezzi (Lega) sulle modifiche alinterno, soprattutto quelle relative ai tempi degli ...

Roma, 24 gen (Adnkronos) - Prosegue il procedimento di riforma del regolamento della Camera. Il tema è stato al centro della riunione odierna della Giunta per il regolamento presieduta dal presidente ...Quello di oggi è un atto concreto che giunge anche in tempi piuttosto rapidi e di questo siamo grati alla Camera di Commercio e al mondo delle imprese». «Risposta univoca da parte di tutti» «Mi auguro ...Via libera dell'aula della Camera al ddl di ratifica del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. I voti a favore sono stati 155, i voti contrari 115 e le astensioni due. Il provvedimento ...