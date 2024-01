Cambio di residenza | costi e come ottenerlo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Trasloco a parte, cambiare casa è perfino rilassante. Dimenticate le file davanti agli sportelli comunali, le raccomandate, bolli e timbri: dal 1° febbraio 2022 si fa tutto online attraverso il portale dell’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Per i nostalgici, o per chi ha difficoltà ad accedere al portale via internet, c’è sempre la possibilità di andare di persona all’Anagrafe, prendere il numerino e aspettare il proprio turno, l’importante è ricordarsi di farlo entro 20 giorni dal trasloco. Allora, vediamo che cosa bisogna fare e quanto costa cambiare indirizzo di. Quando va effettuato ildiQuando si cambia la dimora abituale (che è differente dal domicilio) va informato innanzitutto l’Ufficio Anagrafe del Comune. L’obbligo deriva dal fatto che in base al luogo di ...

A segnalarlo è Aicha Achchab dell'associazione Al Nur: "La donna ha bisogno del sostegno economico per sè e per il figlio, ma dopo il trasferimento da Lanciano a Chieti si è presentato un problema bur ...Non tutti gli anziani presenti nelle RSA o in casa di riposo sono tenuti a spostare la propria residenza. Quando è obbligatorioNorma Jeane Mortenson Baker Monroe, protagonista di classici della commedia come "A qualcuno piace caldo" o "Gli uomini preferiscono le bionde", cambiò residenza molto spesso in città. Ma l'unica casa ...