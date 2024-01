Cambio della guardia a Il Tirreno | arriva Marcacci

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI -alla direzione del quotidiano 'Il', storico giornale toscano con sede a Livorno. Cristiano, attuale vicedirettoretestata, dal prossimo primo febbraio sostituirà alla guida del quotidiano l'attuale direttore Luciano Tancredi., originariomontagna pistoiese, ha svolto la sua carriera giornalistica all'interno deldapprima come redattore, quindi come caposervizioredazione di Pisa e, negli ultimi anni, come caporedattore centrale. Da alcuni mesi era stato promosso vicedirettore. Nei prossimi giorni sarà convocata l'assemblea dei redattori per il voto di fiducia.