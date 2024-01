Caldo mai visto a gennaio | colpa del super anticiclone | quanto durerà

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unin pieno inverno. È questo il termine utilizzato dal sito 3bmeteo per descrivere le caratteristiche dell'che nei prossimi giorni si rinforzerà e colpirà sempre di più il nostro Paese. Ma? Ecco l'analisi: “Si apre una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo. Ci sarà un continuo irrobustimento dell'che da giovedì posizionerà i suoi massimi sulla Penisola Iberica, determinando forti anomalie di geopotenziale anche sull'Italia. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, specie nei valori massimi e in quota”. In particolare saranno impressionanti ...