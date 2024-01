Calciomercato Roma | da Angelino a Ikonè | tutte le news

Quel giorno del gennaio 2007, a Roma, quando fu Blatter a venire per chiederci scusa: a Berlino non ci aveva consegnato la coppa del mondo". Ha evidenziato Materazzi. Che poi commosso ha aggiunto: "Mi ...ROCCA DI PAPA - La serie B della Bvb Rsr Castelli Romani di calcio a 8 è pronta per il big match con il Real Centocelle. Accadrà domani sera quando i ragazzi di mister Stefano Gatta, attualmente se ..La Roma vuole rinforzare la fascia sinistra dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto nell'ex Manchester City e Lipsia Angelino. Per il 27enne spagnolo, secondo ...