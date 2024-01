Calciomercato Monza | fatta per Djuric dal Verona | pronte le visite

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilha chiuso l’operazione di mercato per l’arrivo di Milandall’Hellas. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe appena chiuso l’operazione per l’arrivo di Milandall’Hellas. L’attaccante effettuerà lemediche già nella giornata di domani, giovedì 25 gennaio. Per ilsi tratta dell’ennesima cessione in questa sessione didi gennaio dopo quelle di Terracciano, Hien, Doig, Faraoni e Ngonge. Vedremo se adesso ci saranno anche operazioni in entrata.

Il Calciomercato del Monza in queste settimane andrà avanti per l’attaccante: Galliani è in pressing per Moise Kean Il Calciomercato del Monza in ... (calcionews24)

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Luciano Rodriguez, attaccante uruguaiano classe 2003 del Liverpool Montevideo: come riportato da "Calciomercato.com", Giuntoli starebbe intensificando i contatti ...Tutto fatto tra Juventus ed Atletico Madrid per il prestito oneroso, secco per 6 mesi, di Moise Kean al club iberico: come riportato da "Calciomercato.com", non ci sarebbero più dubbi sul ...Angeliño, 27 anni (LaPresse) – Calciomercato.it Contatti positivi nelle ultime ore ... in uscita dall’Atalanta e nelle ultime settimane accostato in Serie A anche al Monza. Gli uomini mercato ...