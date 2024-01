Calciomercato Milan | sondaggio per Javi Guerra del Valencia La trattativa

Il Milan avrebbe messo nel mirino Federico Redondo , figlio di Fernando, per rinforzare il proprio centrocampo (pianetamilan)

Trevoh Chalobah sarebbe il nome caldo in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la difesa, ma ci sarebbe anche un'alternativa (pianetamilan)

Rafa Silva , obiettivo di Calciomercato della Lazio, piace anche al Milan per la prossima stagione. Può arrivare a parametro zero (pianetamilan)

Calciomercato Milan – Difensore - caccia allo svincolato : due in pole

In questo Calciomercato invernale il Milan cerca un Difensore 'in saldo'. Per la prossima stagione, invece, ne cerca proprio uno gratis (pianetamilan)