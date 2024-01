Calciomercato Milan | la dirigenza lavora ad un grande colpo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), forte interesse per un giovane talento. A centrocampo si tenta unper una progettualità a lungo termine Secondo quanto riportato da Glorioso.1904, ilrimane attivo in questa sessione di, ma dall’altra parte pensando al futuro per trovare giovani talenti da inserire per avere un beneficio a lungo termine. Zan Jevsenak, centrocampista classe 2003, potrebbe lasciare il Benfica B con prossima destinazione il club rossonero e il suo valore di mercato intorno ai 1.3 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.