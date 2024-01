Calciomercato Milan | i rossoneri puntano un figlio d’arte per la mediana

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), ihanno messo nel mirino Federico Redondo,e centrocampista Ilha messo nel mirino Federico Redondo,di Fernando, centrocampista dell’Argentinos Juniors. Il classe 2003 piace aima le cifre potrebbero esser troppo elevate al momento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la valutazione del club argentino per il mediano è di 12 milioni di euro. Possibile dunque un nuovo tentativo in estate da parte rossonera

Il Milan avrebbe avanzato un' offerta per Tanguy Nianzou Kouassi in questi ultimi giorni di Calciomercato . Sarà lui il nuovo Difensore ? (pianetamilan)

Calciomercato Milan , l’ex obiettivo Leander Dendonker può sbarcare in Serie A. Ecco dove può andare il mediano belga Leander Dendoncker in Serie A? ... (dailymilan)

Con le attenzioni rivolte a Tosin Adarabioyo dal Fulham, il Milan continua a sondare ancora il mercato dei difensori. E' forte l'interesse per Maxence Lacroix attualmente in forza al Wolfsburg.Il Napoli in quel reparto non intendeva investire troppo e il motivo è legato al prossimo mercato", ha riferito il noto esperto di calciomercato della RAI.La Salernitana si avvicina al grande colpo di questa sessione invernale di calciomercato. Come raccontiamo da settimane, Jerome Boateng può seriamente inossare la maglia granata, ma manca un tassello ...