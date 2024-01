Calciomercato Milan – Di Marzio | “Chiesti Lacroix e Redondo jr ”

Calciomercato Milan , l’ex obiettivo Leander Dendonker può sbarcare in Serie A. Ecco dove può andare il mediano belga Leander Dendoncker in Serie A? ... (dailymilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Gigi Riva ha scelto il 22 gennaio 2024 per segnare il suo ultimo gol della vita. Quello contro il calcio di oggi, di plastica, fatto di ipocrisia e venduto ai milioni sauditi. Forse non è ...Con le attenzioni rivolte a Tosin Adarabioyo dal Fulham, il Milan continua a sondare ancora il mercato dei difensori. E' forte l'interesse per Maxence Lacroix attualmente in forza al Wolfsburg.In questa sessione invernale di calciomercato, il focus del Milan resta la difesa: i rossoneri vogliono far fronte ai molti infortuni patiti in questa stagione dai titolari del ruolo, e interrompere ...