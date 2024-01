Calciomercato Milan | chi è e come gioca Javi Guerra L’identikit

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), chi è e. Eccodel centrocampista Ilavrebbe messo gli occhi suriportato da Dazn, i rossoneri hanno fatto un sondaggio con il Valencia per il centrocampista classe 2003. Un nome nuovo spuntato nelle ultime ore, cosìquello del pari età, Zan Jevsenak della squadra B del Benfica. Quello diè un profilo apprezzato in casa rossonera per la giovane età e per gli ampi margini di crescita deltore. Tuttavia, la trattativa da impostare con il Valencia non è affatto semplice, visto la ferrea volontà da parte del club spagnolo di tenere il ...

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Rafa Silva: duello in vista con una rivale italiana per la stella del Benfica! L’ultimo nome accostato al calciomercato Milan per l’attacco è altisonante: si ...Quando giocavo nel Maiorca ero ancora un bambino. Il calcio in Italia è più difficile e qui si gioca un po’ di più, quindi sono grato per la proposta dell’Almería. Ho chiesto al Milan di andare via ...Sono davvero ore importanti per il Milan e la costruzione del nuovo stadio. Ormai, non è certo una notizia, il club rossonero ha deciso di dire addio a San Siro e di costruire il proprio impianto a ...